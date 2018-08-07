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Крушение Ми-8 в Красноярском крае: началась экспертиза тел погибших

Происшествия

4 августа в 180 км от города Игарки потерпел крушение вертолёта Ми-8, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги»

Красноярск, 7 августа 2018, 07:34 — REGNUM  В Красноярском крае эксперты приступили к обследованию останков 18 человек, погибших при крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

По словам источника, тела погибших были доставлены в Красноярск, после чего специалисты приступили к работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в 180 км от города Игарки потерпел крушение вертолёта Ми-8, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги». В результате ЧП погибли 18 человек.

По факту падения воздушного судна было возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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