Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2018, 09:36 — ИА Регнум. На севере Камчатки, в Олюторском районе обнаружено тело мужчины, растерзанного медведем. Следственный комитет приступил к проверке. В Елизово крупный зверь фактически разорил фермера, уничтожив восемь коров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Медведь

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Тело мужчины, растерзанного медведем, обнаружили на берегу залива Корфа, в 18 км от села Тиличики.

«По предварительным данным, это останки 46-летнего жителя села Тиличики, который в конце июля 2018 года совместно с 47-летним земляком отправился в бухту Олюторская на рыбалку. 3 августа погибший пешком отправился в магазин в село Тиличики, после чего пропал. Останки погибшего найдены его спутником, на теле следы нападения дикого зверя», — сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В Камчатском Елизово охотоведы ищут медведя, разоряющего фермерское хозяйство. Зверь уже задрал нескольких коров. Однако хищника пока не могут отследить.

Сейчас Госохотнадзор установил круглосуточное дежурство в месте возможного появления зверя.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи стали настоящей проблемой для жителей многих дальневосточных регионов.

В селе Вострецово Хабаровского края несколько жителей не могут попасть на работу. Потому, что медведи, оголодавшие из-за отсутствия в реках рыбы, вышли к жилью. Звери ходят по поселку и днем, и ночью, не уходят и ничего не боятся. Люди жалуются, что хищники разоряют огороды и убивают собак.

В Тынде Амурской области медведи с 2015 года терроризируют жителей — грабят курятники, пытаются проникнуть в дома.

На Сахалине «Газпром» нанял своим работникам антимедвежью охрану. А на Курилах в 2017 году от лап и клыков медведя погиб смотритель маяка.

На Камчатке медведи разоряют кладбища — крушат надгробья и разрывают могилы.