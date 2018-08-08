Южно-Сахалинск, 8 августа, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Между сахалинским портом Корсаков и японским портом Вакканай (Хоккайдо) сегодня, 8 августа, открылось паромное сообщение. Рейсы выполняет российский (сахалинский) оператор, а не японский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ТЭК «Дальтранссервис Морской катамаран «Пингвин — 32»

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3 августа началась продажа билетов, а сегодня уже первые пассажиры отправились в Японию.

Рейсы выполняет катамаран «Пингвин-32». Путь от порта Корсаков до Вакканай составляет 3,5 часа в одну сторону.

Стоимость билетов в один конец для взрослого — 7800 рублей, для ребенка от 6 до 12 лет — 3900 рублей, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «ТЭК Дальтранссервис» (Сахалин).

Билеты для удобства граждан России можно приобрести через интернет-сайт.

Навигация между Вакканай и Корсаковым, как сообщают в компании, осуществляется в июле-сентябре, в благоприятный погодный период.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые паромная переправа Корсаков — Вакканай была открыта в 1995 году. Потом в её работе неоднократно случались перерывы. Сначала рейсы выполнял паром «Сахалин-7», потом функции по перевозке пассажиров взяла на себя японская сторона, которая впоследствии вышла из проекта. Теперь международными перевозками вновь занялись российские транспортники.

Хорошие новости и на паромной переправе Ванино — Холмск. Судостроители Амурского СЗ вышли на финишную прямую и осенью начнут стыковку блоков первого из двух новых паромов для Сахалина. Впервые за 40 лет началась реконструкция береговой портовой инфраструктуры переправы Ванино — Холмск.