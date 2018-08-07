Новые паромы увеличат мощность переправы Ванино — Холмск на 55%

Южно-Сахалинск, , 08:21 — REGNUM Новые паромы для Сахалинской области увеличат пропускную способность переправы Ванино — Холмск на 55%. Паромная переправа обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок на острова, около 25% пассажирских перевозок. В ближайшие три года грузооборот может вырасти на 25%. Осенью амурские корабелы начнут стыковку блоков первого парома. Паромы будут построены до 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пропускная способность паромной переправы, по данным проектной организации — Морского инженерного бюро в Санкт-Петербурге, после спуска на воду новых паромов для Сахалина вырастет на 55%. Паромы рассчитаны на перевозку 32 железнодорожных вагонов, 39 (максимум) автопоездов, 200 пассажиров.

Строительство паромов началось в 2017 году и рассчитано до 2020 года. Строят паромы в Хабаровском крае, на Амурском судостроительном заводе (входит в состав ОСК).

Как сообщили в пресс-службе судостроительной компании, 1 августа 2018 года первый блок головного грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома покинул стапельный цех. Весь грандиозной конструкции — 300 тонн.

В результате почти четырехчасовой операции носовая секция строящегося парома по специальным трансбордерным путям была перемещена на открытый стапель. Вслед за ней отправились ещё четыре блока будущего парома.

«В носовом блоке парома размещаются два подруливающих устройства, якорно-швартовые механизмы. Строящееся судно — усиленно ледового класса Arc5 — предназначено для работы в сложных ледовых условиях, строится на температуру «минус 40 градусов по Цельсию». Форштевень судна и усиленный нос способны колоть лёд толщиной до 1 метра при скорости 3 узла. Этим и обусловлен большой вес конструкции, который в целом при наличии всех сопутствующих механизмов и элементов составляет 750 тонн. Вся основная нагрузка при работе в ледовых условиях будет ложиться именно на первый, носовой блок», — рассказал руководитель проектов по строительству паромов Александр Меринов.

Сейчас на стапеле в разной степени готовности находятся ещё три блока нового парома, в которых разместятся главные двигатели. Поставки оборудования ожидаются в самое ближайшее время. Одновременно с этим судостроители продолжат слесарное насыщение блоков, установку фундаментов под монтаж оборудования и систем.

В связи с тем, что монтаж парома предстоит вести в холодное время года, специалисты Амурского судостроительного завода разработали специальные меры укрытия и обогрева монтажных стыков. Помимо этого, обогревать придётся и внутренние помещения судна для производства сварочных работ.

В середине августа 2018 года амурские корабелы должны завершить выкатку и установку на открытом стапеле пяти блоков будущего парома, с тем чтобы с осени начать полномасштабные работы по стыковке блоков сахалинского парома.

Новые паромы проекта CNF11CPD позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность островного региона, расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.

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Как сообщало ИА REGNUM, необходимость строительства новых паромов для переправы Ванино — Холмск вызвана изношенностью паромного флота, средний возраст судов которого составляет 29 лет. Из работавших ранее на линии материк — Сахалин десяти паромов осталось три, один из них перевозит опасные грузы и пассажиров на борт не берет. В связи с новым регламентом безопасности старые паромы берут на борт не 120 пассажиров, как раньше, а только 50, что вызывает бесконечные сбои, а пассажиры, следующие на острова, вынуждены неделями дожидаться отправки на морском вокзале в Ванино.

Строительство новых паромов обойдется в 9,8 млрд рублей. Из них 5,5 млрд — средства федерального бюджета, остальные выделены из бюджета Сахалинской области.