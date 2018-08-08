Киев, 8 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Прекращение автобусного сообщения между Украиной и Россией будет способствовать защите безопасности граждан Украины. Так пояснил свою инициативу об отмене курсирующих между двумя государствами автобусов первый заместитель представителя президента Украины в Крыму (несуществующей в составе страны административной единицы) Изет Гданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Въезд на Украину

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По его словам, такие меры приведут к прекращению всех взаимоотношений Киева и Москвы и позволят оказать «дополнительное давление на агрессора», передает издание «Апостроф». Также, отметил Гданов, это ещё и «изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств».

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Напомним, о необходимости для Украины безотлагательно рассмотреть вопрос о прекращении автобусного сообщения Изет Гданов заявил на фоне ранее озвученного министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном предложения о закрытии железнодорожного сообщения с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вслед за авиационным сообщением с Россией, которое Киев полностью отменил в октябре 2015 года, на Украине снова задумались о закрытии и железнодорожного сообщения. О том, что власти страны обдумывает варианты полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, 6 августа заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. При этом пассажирский поезд Киев — Москва по итогам 2017 года стал самым востребованным и прибыльным, а работа в России является для большинства работоспособных граждан Украины единственной возможностью обеспечить существование своё и своих родственников. Как будут добираться до дома трудовые мигранты, Киев, видимо, не волнует.