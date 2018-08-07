Пало-Альто, США, 8 августа, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава корпорации Tesla Илон Маск рассматривает вариант выкупа всех акций Tesla, заявил Маск в своем Twitter.

OnInnovation Илон Маск

«Я думаю о выкупе акций Tesla по $420. Финансирование обеспечено», — заявил Маск.

Ранее, согласно опубликованному отчету, компания Tesla показала антирекорд по убыткам компании — во втором квартале 2018 года корпорация потеряла $717,5 млн, что вдвое больше аналогичного показателя за тот же период в прошлом году. При этом в первом квартале убытки компании составили $709,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявления об убыточности компании Tesla, сразу после публикации отчета ее акции выросли на 11% и торговались на бирже по цене %334,18 за штуку.