Алма-Ата, Казахстан, 7 августа, 2018, 20:52 — ИА Регнум. В рамках сотрудничества МВД Казахстана и России в 2017 году и в первом полугодии 2018 года за кражи автомобилей к уголовной ответственности были привлечены 80 человек, сообщает 7 августа издание InformBuro со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

upyernoz. flickr.com За рулем

По его словам, в России ежегодно происходит около 30 тыс. краж автомобилей. От общего количества разыскиваемых похищений в рамках СНГ более 90% приходятся на Россию. Министр добавил, что за последние годы удалось повысить раскрываемость преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Алма-Ате состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России. В ходе мероприятия стороны договорились усилить меры противодействия преступлениям в сфере хищения транспортных средств.