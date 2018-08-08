Берлин, 8 августа, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Рассуждения немецких экспертов о возможностях Германии заполучить в обозримом будущем ядерное оружие обеспокоили многих в Польше. Почему вопрос, еще не так давно касавшийся чисто риторическим, теперь воспринимается как один из вариантов будущего, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ядерный взрыв

Ответ польских СМИ на размышления немецкого профессора Кристиана Хакке, опубликованные в немецкой печати, остро поставили вопрос о будущем европейского атомного оружия. В последние годы тема размещения атомной бомбы на территории Польши уже поднималась, например, председателем польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским в начале 2017 года. Но такого рода желания, что польские, что германские, противоречат договоренностям, достигнутым между Россией и НАТО.

И в этом состоит основная проблема. Долго ли просуществует еще НАТО, когда эту организацию буквально расшатывают с двух сторон как американцы, так и некоторые из европейцев? И не лучше ли вместо наращивания собственного арсенала всем членам европейского общего дома позаботиться о более прочном мире?

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