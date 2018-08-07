Рим, 7 августа, 2018, 18:14 — ИА Регнум. В Риме сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки и конфисковали 20 брикетов гашиша, сообщает Il Messaggero во вторник, 7 августа.

Мафия

Общий вес изъятых наркотических средств — 3 килограмма. На каждом брикете была сделана подпись «Гоморра».

Этой подписью молодые преступники, по всей видимости, хотели продемонстрировать свое уважение к легендарным мафиози, предполагают авторы заметки.