Екатеринбург, 7 августа, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В Свердловской области размер средней зарплаты с учётом субъектов малого бизнеса превысил 40 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Барьер взят

В июне её средний размер составил 40 338,3 рубля. Для сравнения: на начало 2018 года она была 36 726,6 рубля.

Если считать без учёта организаций малого бизнеса, то средняя зарплата ещё выше — 44 715,3 рубля. На начало года было 41 529,6 рубля.