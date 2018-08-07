Симферополь, 7 августа, 2018, 17:26 — ИА Регнум. С 1 сентября схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи временно изменится из-за укладки асфальтобетона. Об этом 7 августа сообщил глава республиканского Госкомитета дорожного хозяйства Сергей Карпов.

ИА REGNUM Крымский мост, Керченский мост

«После пика курортного сезона на автоподходе начнётся укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы, завершение которых планируется в октябре, будут вестись сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги, поэтому на этом участке введут ограничение скоростного режима и запретят обгон транспортных средств», — уточнил председатель комитета.

Он также отметил, что на первом этапе проведения работ для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Тамани. Для водителей предусмотрены объездные пути через Багерово либо Приозерное.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшее воскресенье, 5 августа, на Крымском мосту был установлен новый рекорд суточного трафика автомобилей — 32 тысячи машин. Всего с момента его открытия по транспортному переходу проехали почти 1,6 миллиона транспортных средств в обе стороны.