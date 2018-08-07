Вильнюс, 7 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. На прошлой неделе литовское правительстводало добро на использование государственных средств для увеличения уставного капитала литовской железнодорожной компании Lietuvos Gelezinkeliai («Литовские железные дороги») еще на 650 200 евро. Эти деньги, однако, пойдут дочерней компании «Литовских железных дорог» Rail Baltica Statyba — литовскому акционеру RB Rail, сообщает международное издание The Baltic Course.

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В соответствии с акционерным соглашением об RB Rail, подписанным тремя прибалтийскими странами в октябре 2014 года, первоначальный капитал совместного предприятия составил 1,95 млн евро. Затем он ежегодно увеличивался на еще 1,95 млн евро на протяжении четырех лет, пока не достиг суммы в 7,8 млн евро.

Свой последний взнос, согласно изначальным договоренностям, Литва внесла в 2017 году. Однако позже литовские акционеры решили дополнительно внести еще 650,200 евро уже в 2018 году. Сейчас, когда Вильнюс одобрил выделение для RB Rail этой суммы из госбюджета, Литва, Латвия и Эстония будут вести переговоры о финансировании совместного предприятия в будущем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в литовском министерстве транспорта и коммуникаций подтвердили, что приоритетом проекта Rail Baltica является военная мобильность. На строительство инфраструктуры для ее усиления в Литве планируют получить еще порядка 430 млн евро из фонда мобильности ЕС.