Москва, 7 августа, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал создание особой экономической зоны в Воронежской области. Вопрос создания на территории региона ОЭЗ поднял врио губернатора Александр Гусев на встрече с Владимиром Путиным 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев

Как сообщил в ходе встречи глава региона, сегодня все экономические показатели региона превышают среднероссийские. Однако после завершения реализации инвестпроекта по строительству двух новых блоков Нововоронежской АЭС (инвестиции в него ежегодно составляли 40−45 млрд в год), инвестиционные показатели региона снизились. Глава региона отметил, что создание ОЭЗ могло бы придать дополнительный импульс экономике региона.

«И мы просили бы вас помочь нам, чтобы правительство выпустило распоряжение о возможности создания особой экономической зоны на территории Воронежской области», — сказал врио губернатора Владимиру Путину.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на то, что ранее было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, воронежский проект заслуживает поддержки.

«Проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддержу», — подчеркнул президент.

Индустриальный парк «Масловский», на базе которого, как заявлялось ранее, планировалось создать ОЭЗ, был сформирован на границе Воронежа и территории Новоусманского муниципального района постановлением губернатора от 6 апреля 2010 года. Занимает территорию 598 га (с перспективой расширения до 2 300 га). Позиционируется как крупнейшая региональная площадка для размещения производств. В течение нескольких лет воронежские власти пытались добиться для «Масловского» статуса особой экономической зоны, что позволило бы расширить льготы для резидентов и рассчитывать на привлечение крупных инвесторов. Ранее Александр Гусев заявлял, что решение о создании ОЭЗ в регионе может быть принято уже в августе.