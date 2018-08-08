Москва, 8 августа, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Что такое партия власти — группа тех, кто осуществляет власть, или всего лишь функционеры, обеспечивающие продвижение решений власти истинной, но скрытой? Почему партия власти может менять свои обличья, выражая согласие властных групп, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

«Единая Россия»

Правящий класс государства создается народом страны, ибо больше его некому создавать. Учитывая этот непреложный факт, можно утверждать, что и править власть будет лишь до тех пор, пока она хуже или лучше выражает общенациональные интересы. Но кроме выражения интересов, воспринимаемых во всём обществе как соответствие власти принципу справедливости, политической верхушке приходится бороться и за устойчивость собственной политической системы. И вот тут перекосы в сторону несправедливости могут начаться очень серьезные.

Печальный пример нынешней российской политики — пенсионная реформа, которая способна разрушить баланс между устойчивостью власти и справедливостью. Есть ли выход из создавшейся ситуации?

Читайте статью Политическая реформа и партия власти, а также другие статьи Александра Халдея, посвященные принципам современной политики в России и мире.