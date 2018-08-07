Киншаса, 7 августа, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Демократической республики Конго (ДРК) подтвердило еще три случая заражения вирусом Эбола, сообщает 7 августа Associated Press.

Scientificanimations.com Вирус лихорадки Эбола (стилизация)

В общей сложности врачи подтвердили 16 случаев заражения, 27 вероятных случаев. Кроме того, зафиксировано четыре смертельных случая. К концу текущей недели должны быть подготовлены прививки.

Напомним, это уже десятая вспышка лихорадки Эбола в ДРК, специалисты из гуманитарных организаций подчеркивают, что сдержать эпидемию будет сложнее, чем в предыдущих случаях.