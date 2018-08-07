Казань, 7 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Судоходная компания «Татфлот» получила иск с требованием признать её банкротом. Истцом выступает Управление федеральной налоговой службы Татарии, исковое заявление поступило в Арбитражный суд РТ, но пока к производству не принято. Дата рассмотрения обоснованности выдвинутых претензий почти на 62 млн рублей пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР «Вы недостаточно кредитоспособны»

Заявление поступило в суд 6 августа 2018 года, сумма претензий налогового органа — 61 967 458,02 рубля.

Одновременно с этим АО «Судоходная компания «Татфлот» оспаривает другим иском решение судебного пристава-исполнителя от 29 июня 2018 года. В материалах суда не уточняются подробности, заседание суда по этому вопросу пройдёт 9 августа 2018 года. В дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечена межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по РТ.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в феврале 2004 года путем реорганизации в форме преобразования из одноимённого государственного унитарного предприятия. Учредителем выступило министерство земельных и имущественных отношений. Уставный капитал АО — 30 544 000 рублей. Гендиректор — Рустэм Мухутдинов. С июня 2018 года юрлицо «прописано» в Казани. В качестве филиалов компании числятся Казанский речной порт, Чистопольский речной порт.

По информации из годовой бухгалтерской отчётности компании за 2017 год следует, что активы компании к концу периода составили 2 182 404 000 рублей. Убыток компании, исходя из отчёта о финансовых результатах за 2017 год, составил 52 019 000 рублей.

Отметим, ещё более существенные претензии, чем налоговая служба, к АО имеет комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани. Первым иском муниципалитет истребует у судоходной компании 339 405 920,11 рубля. Слушания несколько раз откладывались, в этот раз заседание назначено на 6 сентября 2018 года.

По второму иску, касающемуся взыскания арендной платы за землю, с теми же участниками сумма составляет почти 70 млн рублей, она была изменена в процессе принятия иска к производству.

«Истец увеличил требование о взыскании неосновательного обогащения до 59 332 057 рублей и 17 143 842 рублей процентов без изменения периода начисления. При этом истец принял при расчёте коэффициент 2, поскольку о его применении указано в постановлении апелляции по делу А65−11 239/2015, но площадь земельного участка принята им из кадастрового паспорта равная 196 795 кв. м, поскольку с вышеуказанным постановлением апелляции, установившим иную площадь, они не согласны. Для сведения истец также представил расчёт из площади земельного участка 23 750 кв. м», — уточняется в определении суда.

Предварительное судебное заседание по второму делу пройдёт 27 августа 2018 года.