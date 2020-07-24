Грозный, , 13:57 — REGNUM В Чечне, как и в других регионах России, пандемия коронавируса вызвала ряд проблем в экономике. Одной из существенных проблем стал рост безработицы. Об этом 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в ходе совещания с членами правительства региона.

«Наиболее тревожная ситуация наблюдается на рынке труда. С марта безработица выросла на 12,4% и достигла отметки 20,5%», — написал он по итогам совещания.

Напомнив, что когда он вступил в должность главы Чечни, уровень безработицы составлял 76%. За минувшие годы удалось снизить напряженность на рынке труда до 8%. Поэтому необходимо принять меры, чтобы устранить последствия, вызванные в этой сфере из-за пандемии коронавируса, поручил Кадыров.

В связи с этим он дал задание составить план по улучшению ситуации с трудоустройством граждан и предоставить его к 1 сентября.

«Приоритетная задача — снижение уровня безработицы. По моему поручению кабинетом министров разрабатывается специальная программа, которая будет представлена мне до 1 сентября», — заявил чеченский лидер.