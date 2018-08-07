Москва, 7 августа, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Российское государство располагает всеми ресурсами для того, чтобы спасти вклады своих граждан при любых обстоятельствах, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов банка Barclays Capital, предупредивших о том, что расширение американским Конгрессом антироссийских санкций может серьёзно ударить по банковской системе РФ.

T S Поджигатель

«Я не думаю, что стоит ждать серьёзных проблем для вкладчиков государственных банков, так как сохранение вкладов — это вопрос сохранения государства, — сказал Делягин. — В июле 1991 года заморозили вклады в Сбербанке, и СССР после этого прожил менее полугода».

При этом Делягин добавил, что, с точки зрения здравого смысла, российские вкладчики должны чувствовать себя в абсолютной безопасности.

«Дело в том, что государство, у которого в федеральном бюджете без движения валяются 8 трлн рублей и у которого международные резервы в два раза превышают необходимый уровень, имеет все ресурсы для гарантированного обеспечения валютной стабильности и для того, чтобы спасти банки при любых условиях, — сказал Делягин. — Но, с другой стороны, по последним действиям государства мы видим очевидно выраженные суицидальные настроения. Безумное повышение ставки НДС, нелепые штрафы в отношении дачников и многие-многие другие меры производят впечатление не просто комплексного наступления на права граждан и оскорбления всех граждан. Это производит впечатление искусственного разжигания в народе РФ ненависти к государству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение в Конгресс США проект закона о расширении санкций в отношении России.

Сенаторы настаивают на принятии «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию, в том числе путём реализации подписанного в 2017 году президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, крупных российских бизнесменов и госпредприятий, а также санкции в отношении суверенного долга РФ.