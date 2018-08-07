Киев, 7 августа, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Украинские гастарбайтеры, перечисляющие деньги на родину из-за рубежа, удерживают на плаву экономику страны, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По её информации, за период с начала 2018 года граждане Украины перечислили в страну уже 5 млрд евро.

«Это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву. Это — простые люди, которые пытаются выжить вопреки «реформам» и реально заботятся о своих семьях и своей стране», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По её мнению, национальной идеей Украины сегодня должно быть создание таких условий, «чтобы людям хорошо работалось в своей родной стране, чтобы здесь хотелось жить, а не хотелось отсюда убежать».

«А правительство и власть пусть бы ехали за границу «на заработки»… Как раз на днях видела новость, что в Польше прошёл фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда «золотые медали», — добавила Тимошенко.

Напомним, лидер «Батькивщины» уже заявила о своём намерении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. В случае своей победы Тимошенко обещает ввести в стране парламентскую форму правления канцлерского типа.

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