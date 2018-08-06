Москва, 6 августа, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Вопросы разработки в России сверхтяжелой ракеты поднимались уже давно. Данная ракета должна быть способна вывести на низкую околоземную орбиту более восьмидесяти тонн полезного груза и доставлять до Луны не менее двадцати тонн. Кроме того, с учетом сложной международной обстановки сверхтяжелый носитель нужен не только для полетов на Луну и Марс, но и для нужд обороны.

Луна

Разработка подобных ракет — это мировая тенденция. И Российская Федерация должна быть в авангарде таких научных разработок. Если говорить о полетах к Луне через десять-пятнадцать лет или об экспедиции на Марс, то без такого носителя не обойтись.

6 августа Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, сообщил, что начата подготовка федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты. Указ о создании сверхтяжелой ракеты-носителя президент России Владимир Путина подписал в начале 2018 года. Головной разработчик ракеты — РКК «Энергия». Завершение эскизного проектирования — к концу 2019 года. Первый старт ракеты — 2028 год.

По мнению экспертов ракетно-космической отрасли, эта разработка будет не на пустом месте, у РКК «Энергия» есть серьезный задел, который остался от систем «Энергия — Буран» и ракеты Н-1. В первую очередь, речь идет о двигателях. Двигатели сохранились, на их базе конструировались новые образцы.

Кроме того, РКК «Энергия» уже ведет создание средней ракеты «Союз-5». Рассматривается вариант использования для первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя нескольких первых ступеней ракеты «Союз-5».

Ранее Дмитрий Рогозин также сообщал, что в программу по созданию носителя сверхтяжелого класса войдет работа и по новым двигателям для ракет. Эти двигатели будут работать на сжиженном природном газе и на водороде.

Следует отметить, что еще в середине 2017 года Роскосмос сделал заявление через пресс-службу, что с 2019 года начнет подготовку полета на Марс. Планируется предварительная поэтапная подготовка, которая предусматривает отработку всех технологий: взлета, межпланетного перелета, посадки на Луне.

Основные нерешенные вопросы полета на Марс заключаются в обеспечении радиационной безопасности членов экипажа космического корабля и наличии средства доставки на эту планету.