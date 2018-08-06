Москва, 6 августа, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В уголовных делах, связанных с оскорблением чувств верующих, необходимо создавать условия для прекращения их на основании примирения сторон, заявил 6 августа зампредседателя Вахтанг Капшидзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

По его словам, статья 148 УК России «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» имеет целью защиту достоинства верующих от унижения и «полностью удовлетворяет международно признанной цели защиты прав граждан по религиозному признаку».

Тем не менее, как подчеркнул Капшидзе, верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании этой статьи, «не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины».

Замглавы синодального отдела отметил, что в случае признания своей вины и сожаления о содеянном со стороны лица, в отношении которого ведется следование по статье 148, «любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования и добиваться прекращения дела» в порядке статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса «Примирение сторон».

«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», — приводит комментарий Капшидзе пресс-служба синодального отдела.

Напомним, поправки к статье 148 УК России, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, были приняты в России в 2013 году. До этого подобные действия квалифицировались по статье КоАП «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

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