Москва, 6 августа, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Уголовное дело сестёр Хачатурян, которые обвиняются в зверском убийстве собственного отца, передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сегодня, 6 августа, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный Комитет Российской Федерации

По её словам, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Петренко также сообщила, что расследование дела сестёр Хачатурян продолжается и следствие планирует установить истинные мотивы обвиняемых. В частности, предполагается изучить условия жизни семьи Хачатурян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Выяснилось, что убили Хачатуряна три его дочери. Останкинский суд арестовал трёх сестёр Хачатурян. Они сейчас находятся в СИЗО.