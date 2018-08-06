Бишкек, 6 августа, 2018, 19:31 — ИА Регнум. За три года, прошедших с момента прихода российской корпорации «Газпром» на газовый рынок Киргизии, уровень газификации населенных пунктов республики вырос с 22% в 2014 году до 30% в 2018 году. Об этом сегодня, 6 августа, сообщила пресс-служба «Газпром Кыргызстан».

Gazprom.ru Магистральный газопровод «Газпром — Кыргызстан»

В этот период российский инвестор вложил в модернизацию, расширение и поддержание в работоспособном состоянии газовой отрасли республики более 22 млрд сомов (20,5 млрд рублей).

На эти деньги реконструировано и построено 113 км международного магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алма-Ата», проходящего о территории Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Также завершены ремонт и строительство производственных зданий и сооружений, газифицированы 16 жилых массивов киргизской столицы, в населенных пунктах Чуйской и Ошской областей проложены газораспределительные сети протяженностью свыше 400 км, созданы условия для обеспечения газом более 20 тысяч домовладений.

Кроме того, начаты работы по реконструкции газораспределительной сети города Токмак. До конца 2018 года «Газпром» намерен завершить строительство газопроводов в 7 жилмассивах общей протяженностью 274 км с созданием условий для газификации более 12 тысяч домовладений. Разрабатывается план газификации 19 населенных пунктов в Чуйской, в Ошской и в Джалал-Абадской областях.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2014 года корпорация «Газпром» приобрела 100% акций киргизстанского газового монополиста ОАО «Кыргызгаз» за $1.

При этом российский инвестор взял на себя обязательство выплатить долги «КыргызГаза» (около $40 млн) за ранее поставленный из Узбекистана и Казахстана природный газ. Также руководство «Газпрома» пообещало модернизировать газовую инфраструктуру и обеспечить бесперебойную поставку голубого топлива в республику.

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Отметим, что в соответствии с планами «Газпрома», до 2030 года уровень газификации Киргизии должен вырасти с 20% до 62% и доступ к природному газу должны получить около 400 населенных пунктов.