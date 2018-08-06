Пекин, 6 августа, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Китайское издание Global Times («Глобал Таймс») опубликовало материал об испытаниях первого китайского гиперзвукового аппарата Xingkong-2 («Синкун-2»). Летательный аппарат представляет собой волноплан. По словам экспертов, он может нести ядерные боеголовки и прорвать любую систему противоракетной обороны текущего поколения из-за его высокой скорости и непредсказуемой траектории.

DARPA Гиперзвуковой аппарат

Аппарат разработан китайской Академией аэрокосмической аэродинамики. Успешный испытательный полет состоялся в пятницу на прошлой неделе. Xingkong-2 был запущен внутри ракеты, затем через десять минут вышел и совершил самостоятельный полет. В ходе полета он совершал маневры разворота под большим углом и приземлился в намеченном районе. Летательный аппарат достиг высоты в 30 километров при скорости 5,5−6 махов.

Волноплан — это летательный аппарат, который летит в атмосфере и использует ударные волны, генерируемые его собственным гиперзвуковым полетом с воздухом, чтобы скользить на высокой скорости. Траектория полета волноплана практически непредсказуема, и он летает так быстро, что представляет собой чрезвычайную проблему для современных систем противоракетной обороны, отмечают китайские эксперты.

Испытания аппарата будут продолжены, прежде чем он будет передан на развертывание в Народно-освободительную армию Китая.

Изюминка в том, что любая ракета имеет потенциал для запуска волноплана, который может нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Учитывая различные цели, аппарат может использовать различные настройки, чтобы быть либо тактическим, либо стратегическим оружием.

Далее китайские эксперты подчеркнули, что Китай продвигается плечом к плечу с США и Россией в сфере разработки гиперзвукового оружия.