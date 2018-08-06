Воронеж, 6 августа, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Около 10 тысяч абитуриентов подали заявления о зачислении в Воронежский государственный университет. Первая волна зачисления студентов в ВГУ состоялась 3 августа. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, доложил главе региона Александру Гусеву ректор вуза Дмитрий Ендовицкий 6 августа. Вторая волна зачисления на первый курс пройдет в ВГУ 8 августа.

Наталья Филатова Воронежский государственный университет

По его словам, из 10 тыс. желающих учиться в ВГУ — 5 тыс. 803 жители Воронежа и Воронежской области, остальные заявления от жителей 82 субъектов РФ.

Минимальный проходной балл в ВГУ в этом году составил, в зависимости от специальности, от 150 до 260 баллов. Конкурс на наиболее востребованные составлял от 3 до 30 человек на место.

Дмитрий Ендовицкий на встрече также поднял вопрос государственной аккредитации Борисоглебского филиала. В настоящее время в вузе ведется подготовка документов для проверки Рособрнадзора, чтобы получить государственную аккредитацию по психолого-педагогическому направлению, которая была отозвана в конце 2017 года.

Дмитрий Ендовицкий сообщил главе региона о том, что главный и юридический корпуса университета включены в перечень зданий, фасады которых будут оборудованы подсветкой в рамках программы «Комфортная городская среда». Александр Гусев одобрил эту инициативу.