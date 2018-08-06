Екатеринбург, 6 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Свердловской области учёные Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) разработали систему борьбы с борщевиком. Однако применить методику на практике до сих пор так и не удалось.

Wolk9 Борщевик

«Необходимы были средства, чтобы проверить это, но они пока не выделены. Не нашли заинтересованных людей. Мы в СМИ обнародовали информацию, но пока никто не отозвался», — пояснил изданию «Новый день» декан факультета агропромышленных технологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин, уточнив, что исследования необходимо начинать весной, пока растение не разрослось.

Напомним, что систему борьбы с борщевиком в УрГАУ разработали в 2017 году. Испытания на учебно-опытном хозяйстве вуза прошли успешно, и от сорняка удалось полностью избавиться. Комплекс мер включает в себя выкашивание сорняка в весеннее время на ранних стадиях, использование химических веществ и почвенных смесей, эффект от которых будет достигнут через два-три года.

Учёные надеялись, что впоследствии удастся применить систему по всему региону, так как борьба с борщевиком должна вестись во всех муниципалитетах одновременно.

Отметим, что борщевик был завезён в регионы центральной России с Северного Кавказа и хорошо приспособился к более суровым погодным условиям. На территории Урала борщевик не имеет естественных врагов и выживает другие растения. Более того, он опасен для людей. Сок растения, попадая на кожу человека, делает её более уязвимой к ультрафиолетовому излучению, в результате чего человек получает ожоги. При этом зачастую страдают дети, которые, не зная об опасности, срывают растение для игры.