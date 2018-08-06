Москва, 7 августа, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Экономия средств в области новейших российских вооружений может привести к тому, что Вооруженные силы России не получат в ближайшее время бронетехнику нового поколения, во всяком случае, не получат ее массово. О том, верен ли такой подход и возможна ли ему альтернатива, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Один из важнейших в нынешней российской реальности аргументов — это окупаемость. В случае, когда речь идет о новейшей бронетехнике типа танков Т-14 «Армата» или боевых машин пехоты «Курганец 25», затраты на опытно-конструкторскую и экспериментально-серийную деятельность довольно велики. И окупиться они могут, только если эти машины заинтересуют зарубежного покупателя. Но доводом для такого клиента может служить только доверие самих Вооруженных сил страны-разработчика представляемой техники.

Кроме того, план по модернизации уже имеющихся танков Т-72 даже в своем оптимальном развитии не сможет обеспечить российским войскам всех преимуществ, которыми обладают машины на базе Т-14 и Т-15. Возможно, оптимальным путем было бы сокращение, но не полная остановка поставок «Армат», причем всего несколько сотен этих машин вместо исходно заявленных 2 тысяч уже вполне могли бы значительно облегчить решение как экспортной, так и оборонной задач.

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