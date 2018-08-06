Ташкент, 6 августа, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит Узбекистану €30 тыс. на развитие СМИ, сообщает 6 августа издание «Народное слово».

СМИ

1 августа представители телерадиокомпании Deutsche Welle встретились в Узбекистане с главным директором агентства по печати и информации Лазизом Тангриевым. Сотрудники немецкого издания планируют наладить сотрудничество с новым университетом журналистики и массовых коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая ректором нового университета и массовых коммуникаций Узбекистана назначен председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.