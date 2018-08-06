Санкт-Петербург, 6 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. История с блокировкой Telegram и «внезапно» открывшееся превышение Роскомнадзором своих полномочий — части многоходовой комбинации, в ходе которой две враждующие команды соревновались за влиятельность, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 августа эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Как сообщалось ранее, по данным «Ведомостей», представители Генеральной прокуратуры в суде по делу, связанном с блокировкой Telegram, рассказали, что выдавали Роскомнадзору предписания на блокировку лишь семи аккаунтов мессенджера и четырех страниц для обхода блокировок, а все остальные действия были инициативой самого РКН и превышением полномочий.

«История с «блокировкой Telegram» стала многоходовой комбинацией, в которой все время менялись игроки. По итогам некоторые из них остались в плюсе, другие — в минусе.

Как мы помним, эта история началась уже после того, как прошли президентские выборы, но еще до утверждения нового правительства. Совпадение, скорее всего, не случайно. Две команды начали борьбу между собой, пытаясь дискредитировать друг друга.

В Роскомнадзоре ведь и без суда знали, что они нарушают предписания прокуратуры. Но они, видимо, были уверены, что их «прикроют». И ошиблись.

К числу проигравших относится, например, потерявший свой пост советник президента Герман Клименко. И, скорее всего, не только он.

Список победителей не исчерпывается чиновниками. Очевидно, что в плюсе остался и Павел Дуров, который накануне ICO всем «показал», что с ним не может справиться даже правительство России.

Были и другие последствия. С одной стороны, спецслужбы посмотрели, как отреагирует общество. С другой стороны, был проведен стресс-тест для Рунета: в полевых условиях выяснили, какие банки и какие сервисы могут пострадать от подобных блокировок».