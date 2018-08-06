Москва, 6 августа, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Решение Минтранса штрафовать авиакомпании в пользу пассажиров за перепродажу билетов на рейсы — это первое честное, прозрачное и понятное решение по этому вопросу. Пассажир становится партнером авиакомпании в перевозке, а авиакомпании задумаются, стоит ли рисковать с перебронированием, считает директор по развитию Туристской ассоциации регионов России (ТАРР)Владимир Летик.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минтранс на закрытом совещании с участием представителей нескольких крупнейших российских авиакомпаний поставил точку в многолетней дискуссии о перепродаже билетов на авиарейсы. За все случаи овербукинга бизнес будет нести строго регламентированную финансовую ответственность — штрафы будут не в пользу государства, а в пользу пассажиров. Их размеры соответствуют международной практике.

«Овербукинг» (англ — overbooking), то есть, продажа большего количества мест, чем есть на рейсе — это бизнес авиакомпаний. Есть статистика, на каждом рейсе порядка 5−10% пассажиров не улетают. Большинство таких билетов сдаются после вылета самолета.

И авиакомпания знает, что на рейс в среднем не приходит 7% пассажиров. И в условиях большого спроса («высокий сезон»), авиакомпании позволяют себе перепродажи. Это делается во всем мире», — напоминает Летик.

На самом деле, эта практика ущемляет права пассажиров. И к этому вопросу надо подходить серьезно. Если мы говорим, что пассажиры являются партнерами авиакомпаний в авиаперевозках, то когда один из партнеров выигрывает, а другой проигрывает — это нечестно, уточняет эксперт.

«Когда компании обратились к органам власти с просьбой узаконить «овербукинг», то есть заявили, что будем подавать больше, а если мест не хватит — вернем деньги за билеты, то ситуация становится нечестной по отношению к пассажирам. В конце июля замминистра Александр Юрчик по этому поводу провел совещание с участием представителей авиакомпаний, органов власти и общественных движений, которые представляют интересы пассажиров», — сказал эксперт.

По его мнению, на этом совещании было найдено «соломоново решение»: с одной стороны, «овербукинг» не является криминалом и государство не будет за это штрафовать. А с другой стороны, впервые было заявлено, что будут учитываться интересы пассажиров — что пассажир является партнером в авиаперевозках. И если авиакомпания при помощи «овербукинга» себя страхует от потерь, то пассажир, которому не досталось места, и он не улетел, должен получить моральную и материальную компенсацию.

«То есть, ему должны не просто вернуть деньги за билет, но и выплатить компенсацию. Плюс, пассажира, права которого ущемлены, авиакомпания обязана пересадить в более дорогой класс или разместить в гостинице, если он не может улететь сразу. Здесь впервые, наверное, авиационные власти начали рассматривать права пассажира», — считает Летик.

Просто запретить овербукинг — это нечестная игра по отношению к авиакомпаниям, поскольку в непростое время они и так терпят убытки. Но оставить такую практику и закрыть глаза на нее — нечестно по отношению к пассажирам, потому что его потери не учитываются.

«В данном случае взяли вот такое промежуточное решение, когда, с одной стороны, авиакомпании могут на свой страх и риск продавать билеты сверх нормы, а с другой — обязаны будут материально компенсировать с большими выгодами для пассажира его потери. Мне кажется, что здесь впервые честная игра, когда на материальную основу переведены острые вопросы.

Сейчас, если пассажир пришел на регистрацию, а мест на рейсе нет, в лучшем случае, он может получить деньги за билет. Да и то, не сразу, а по прошествии какого-то времени. Или он может улететь другим рейсом — но это будет только рейс данной авиакомпании. А если он летает раз в неделю?»

Теперь авиакомпании задумаются, не больше ли они потеряют при овербукинге, уверен эксперт? Для пассажира это хорошие новости, а перевозчики будут более внимательно вести свою хозяйственную деятельность.

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