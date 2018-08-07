Санкт-Петербург, 6 августа, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Решение поставщиков коммунальных услуг переложить возросшие из-за повышения НДС расходы на граждан не должно вызывать удивления, было бы странно, если бы они приняли какое-то другое решение, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 августа, депутат петербургского парламента Михаил Амосов, экс-глава комиссии по городскому хозяйству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Ранее газета «Известия» сообщила, что министерство экономического развития предложило «учесть» в тарифах на услуги ЖКХ рост НДС на 2%. Таким образом предлагается защитить поставщиков от убытков. В министерстве подчеркнули, что дополнительных доходов они не получат — речь идет лишь о компенсации новых налоговых расходов.

Мы должны поблагодарить за повышение цен наше федеральное правительство, которое увеличило ставку налога на добавленную стоимость. Разумеется, поставщики услуг ЖКХ решили переложить эти расходы на граждан.

Новость была вполне ожидаемой. Ситуация аналогична той, что произошла с ростом цен на топливо. Как только начинает расти цена бензина, растет и стоимость всех товаров.

Правительство ради того, чтобы заткнуть бюджетные дыры, повысило НДС и таким образом сознательно запустило инфляцию. Все остальное — лишь следствие.