Стэнфорд, США, 6 августа, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Учёные из США создали метод терапии, способный помочь детям с аутизмом научиться определять эмоции окружающих их людей. Об этом сообщается в журнале Digital Medicine.

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Учёные из Стэнфордского университета использовали очки дополненной реальности Google Glass, которые синхронизируются с приложением, определяющим чувства, испытываемые другими людьми. Приложение рассказывает об этом владельцу.

Разработчики использовали систему машинного обучения, которая может распознавать восемь эмоций: счастья, грусти, отвращения, злости, страха, удивления, презрения и нейтральной эмоции.

Учёные провели исследование, в котором 14 детей с аутизмом использовали очки дома в течение 72 дней. Было отмечено, что у большинства детей увеличилась частота зрительного контакта с окружающими. При этом у четырех участников аутизм перешел из тяжелой формы в среднюю.

Отмечается, что в исследовании не было контрольной группы, с которой можно было бы сравнить результаты. Поэтому говорить о том, что улучшение произошло благодаря Google Glass, нельзя.