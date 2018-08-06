Москва, 6 августа, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают оставаться стабильными, поскольку на данный момент нет объективных причин для падения, но при этом отсутствую и драйверы роста. Чтобы предотвратить назревавшее недавнее падение цен на нефть Саудовская Аравия снизила нефтедобычу в июле на 200 тыс. баррелей, а со стороны США на две единицы снизилась активность от буровых установок Baker Hughes, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Важно понимать одну важную вещь: те ограничения которые наблюдаеются на нефтяном рынке, а именно сокращение поставок со стороны Ирана, Венесуэлы, а также Ливии, все это по большей части уже учтено в ценах на сырье. И многие крупные участники рынка это прекрасно понимают. Если объективно оценивать ситуацию, то видно, что нефтяной рынок испытывает некоторый дефицит в стимулах роста. Это понимают и страны ОПЕК+.

«Поэтому жесткая регуляция в отношении стабилизации цен на нефть в сложившийся ситуации, лежит на плечах Саудовской Аравии, России и США. В отсутствие серьезных геополитических факторов цены на нефть будут находиться в консолидации. Ценовой диапазон в данном случае будет от $71 — $75,80 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон можно обозначить от $66,70 — 70,39», — считает эксперт.

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