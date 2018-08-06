Москва, 6 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Издание The National Interest ничего не «рассекретило» и ничего нового про «Армату» не открыло: статью о системах активной защиты российского танка Т-14 «Армата» стоит расценивать в первую очередь как удовлетворение читательского спроса, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Ранее журнал The National Interest сообщил, что «секретным оружием» танка Т-14 на базе «Арматы» является комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», который дополнен «инновациями и не виданными ранее системами». По данным экспертов, «Афганит», обладающий установками для создания дымовых завес и рассеивания материалов, также включает две активные фазированные антенные решетки по бокам от пушки.

Но если посмотреть на этот вопрос поглубже и пошире, можно допустить и нечто более интересное. В прямом смысле слова восторженное описание возможностей комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленного на Т-14, может быть направлено на активизацию интереса Пентагона к созданию аналогичных систем.

Напомним, в США до сих пор не разработана ни одна система активной защиты бронетехники. Признав эффективность подобных комплексов и необходимость их установки на бронетехнику, на данный момент Пентагон вынужден сотнями закупать израильские КАЗ Trophy.

Это может означать, что военное ведомство США поставило крест на разработках аналогичных отечественных систем и выбрало самый простой путь решения данной проблемы.

Не исключено, что The National Interest через публикации материалов о «инновациях и не виданных ранее системах» нового российского танка пытается убедить Пентагон в необходимости финансирования работ по созданию собственных КАЗ в США.

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