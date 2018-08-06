Москва, 6 августа, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Запрет на овербукинг приведет к тому, что 10−15 процентов кресел в самолетах останутся пустыми, а авиакомпании, чтобы не терять средства, на тот же процент повысят цены на билеты для всех остальных, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 августа, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.

(сс) ccipeggy Небо, закрытое облаками

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что Минтранс отказался от предложения авиакомпании легализовать овербукинг (продажу на рейс большего числа билетов, чем мест в самолете).

Кроме того, определен размер компенсаций авиакомпаний для неотправленных пассажиров: от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 до 20 тыс. рублей на внутрироссийских в зависимости от дальности полета.

По статистике, на рейс по разным причинам не являются в среднем от 10 до 15 процентов пассажиров с билетами. Их кресла «летают» пустыми. Во многом из-за этого коэффициент коммерческой загрузки у авиакомпаний — не 100, а 70−80 процентов.

Овербукинг — это средство избежать таких потерь. Понятно, что иногда происходят накладки, и мест не хватает. Но хорошие авиакомпании всегда договариваются с пассажирами полюбовно. Тем, кто не спешит, предлагают хорошие компенсации.

Что произойдет в случае введения законодательного запрета на овербукинг? Авиакомпаниям нужно будет компенсировать собственные потери, и они повысят цены на билеты. Можно с уверенностью предполагать 10-процентный рост.