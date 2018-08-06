Иваново, 6 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Здание бывшего мукомального комбината взорвали в центре Иванова 5 августа. Таким образом в центральной части города расчистили площадку под жилищное строительство.

Пресс-служба администрации города Иванова Взрыв в центре Иванова

В общей сложности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, путем промышленного взрыва снесено три производственных корпуса бывшего мукомольного комбината: элеватор с цилиндрическими силосами, рабочей башней и складом для шротов.

«Никакие системы жизнеобеспечения в результате взрывных работ не нарушены. В опасной зоне находилось четыре здания, ни одно из них не пострадало», — прокомментировал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Иванова Эдуард Осипов.

В администрации города добавили, что безопасность жителей обеспечивали 22 охранных поста, выставленных по периметру охранной зоны.

Всего было произведено два взрыва. Два здания удалось снести полностью, часть зернохранилища осталась цела. Снос этого здания завершат гидромолотом. Сам объект находится под охраной. Вход на территорию ликвидируемого предприятия строго запрещен.

Ивановский мукомольный комбинат был построено в 1950-х годах для нужд Госрезерва. Больше пяти лет производственные помещения зернохранилища не используются. На месте обанкротившегося предприятия предполагается возведение жилого комплекса.