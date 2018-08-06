Якутск, 6 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Якутии общественники считают необходимым реструктуризировать естественные монополии, занимающиеся поставкой газа и ГСМ. Отсутствие конкуренции в этой сфере приводит к сильному завышению тарифов на топливо в республике, уверены организаторы состоявшегося 5 августа митинга против роста цен на бензин и услуги ЖКХ, рассказал корреспонденту ИА REGNUM организатор акции протеста Эрэл Васильев.

(сс)Falkenpost Бензин

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На мероприятии было около 50 человек из-за дождливой погоды, холода и ветра, тем не менее население тема роста цен на коммунальные услуги и топливо беспокоит очень сильно, уверен организатор мероприятия.

«Мы считаем, что эти тарифы необоснованно завышены, экономически неоправданны, — отметил Эрэл Васильев. — Завышают стоимость на ГСМ и услуги ЖКХ в личных целях. Например, у энергетических и топливных компаний огромные нецелевые расходы, они несут огромные затраты по госзакупкам, на что-то расходуют деньги. Например, «Саханефтегазсбыт» закупает детские вещи, кожаные юбки, «Якутскэнерго» финансирует партию «Единая Россия» (в 2016 году — 43 млн рублей — прим. ИА REGNUM ), и всё это закладывается в тариф. Тарифы необоснованны, и их необходимо снижать. Ценовой запас у них высокий, их повышают ежегодно, даже иногда два раза в год. Представители госкомцен и власти лгут, что повышают цены из-за инфляции, а эти повышения, наоборот, — один из факторов, приводящих к росту цен».

По мнению Эрэла Васильева, энергокомпании вводят население Якутии в заблуждение: щедро тратятся на разные неоправданные проекты, протягивают трубы в отдалённые малонаселённые пункты, всё это создаёт нагрузку на потребителей.

«Поэтому на митинге мы приняли резолюцию, в которой требуем провести проверку теплоснабжающих и энергетических компаний на обоснованность тарифов, с требованием приравнять тарифы на ГСМ и услуги ЖКХ к среднероссийским. Мы входим в число нескольких регионов, в которых они самые высокие, находимся примерно на одном уровне в списке с Магаданом и Чукоткой. Это абсолютно неоправданно. У нас все ресурсы свои, всё здесь добывается, у нас, наоборот, всё это должно копейки стоить, и раньше так и было. С 2000-го тарифы на ЖКХ и цены на ГСМ выросли в среднем в 20−25 раз», — подчеркнул общественник.

Он обращает внимание на то, что в Якутии стоимость газа составляет 80% стоимости электроэнергии, поэтому монополия на поставки топлива приводит к росту тарифов. По данным Эрэла Васильева, единственным монополистом в области транспортировки газа является «Сахатранснефтегаз». ЯТЭК занимается добычей, у них тариф за 100 кубометров 2000 тыс. рублей.

«А «Сахатранснефтегаз» этот газ просто по трубе пускает и поднимает цены до 5 тыс. рублей, и порядка 7−8,8 тыс. — тарифы на плиты. Такие тарифы просто за то, что они пускают газ по трубе. Белоруссия тоже пускает газ по России, и этот газ гораздо дешевле, хотя транспортируется за несколько тыс. километров через тайгу, леса, болота. А у нас из Кысыл-сыра до Якутска — 500 км и газ собственный — мы его не импортируем, а сами добываем. Таким образом получается, что тарифы у нас необоснованно высоки и, я считаю, повышаются в личных материальных целях теми, кто контролирует эти госкомпании. Руководители этих компаний сидят в Госсобрании республики. Рука руку моет, продвигаются личные интересы без учёта интересов населения. Таким образом, они обирают нас», — отмечает общественник.

Что касается цен на ГСМ, то они так высоки в Якутии из-за того, что закупаются через нескольких посредников, считает Эрэл Васильев. Так, по его мнению, «Саханефтегазсбыт» приобретает топливо не напрямую у ближайшего нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Бурятии, а через нескольких посредников, среди которых «Туймаада-нефть». Как считает общественник, в результате образуется коррупционная цепочка, и на каждом этапе топливо дорожает, так как каждая доставляющая его компания закладывают свою маржу.

«Таким образом получается, что у нас бензин стоит на порядок дороже, чем в среднем по России. Солярка, например, дороже, чем в Магадане, хотя он дальше и там даже железной дороги нет. Авиатопливо там дешевле, чем у нас. Тарифы у нас необоснованно высоки, поставляющие ГСМ компании полностью свои документы не показывают, они абсолютно непрозрачны, как и осуществляемые ими закупки. Нет ни протоколов о том, как тендер прошёл и кто в нём участвовал. За все эти коррупционные схемы платит население. Если бы «Саханефтегазсбыт» напрямую покупал у НПЗ, бензин стоил бы у нас 42−43 рубля. В итоге и тарифы завышены, и ещё из бюджета субсидирование (а это деньги налогоплательщиков) — двойным образом население Якутии обирают», — подчеркнул Эрэл Васильев.

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Он уверен, что для изменения этой ситуации необходимо произвести реструктуризацию естественных монополий, так как их наличие приводит к коррупции и завышению стоимости, к понижению качества услуг. Если у населения будет выбор, то тарифы будут снижаться, а качество услуг повышаться, не сомневается общественник.

«Нужно, чтобы рынок был частным, должна быть здоровая конкуренция. Необходимо контролировать и заставлять работать госкомцен, УФАС, прокуратуру, а для этого в республике должен быть независимый народный парламент, там должна быть конкуренция. Но пока 80% депутатов Госсобрания — единороссы, и я ни разу не видел, чтобы депутаты проводили депутатские расследования или осуществляли контроль за тарифами», — констатировал Эрэл Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый митинг в этом году против роста тарифов ЖКХ и цен на ГСМ, который проходит в Якутии. Аналогичное мероприятие состоялось в июне.

Напомним, управление федеральной антимонопольной службы возбудило антимонопольное дело по признакам картельного сговора компаний «Саханефтегазсбыт» и «Туймаада-Нефть». Нарушение законодательства было допущено ими при поставке ГСМ в Якутск, Москву и Санкт-Петербург. ОНФ пришёл к выводу, что якутские компании с 2010 года поочерёдно выигрывают торги по поставкам топлива с минимальным снижением. Таким образом АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-Нефть» получили контрактов на сумму 22,1 млрд рублей. УФАС уже возбудило и расследует дело о сговоре якутских топливных компаний.