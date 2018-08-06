Москва, 6 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Тариф на денежные переводы по номеру телефона в разрабатываемой Банком России системе быстрых платежей (СБП) будет дешевле, чем при переводах по банковским картам, сообщают 6 августа «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с планами ассоциации «Финтех».

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

Планируется, что СБП заработает в начале 2019 года. Так, российские банки будут платить Центробанку за перевод фиксированную сумму, которая будет поделена между банком-отправителем и банком — получателем денег.

По данным источников, есть предложение установить комиссию за переводы в СБП в размере восьми рублей за операцию, однако окончательный размер в настоящее время установить сложно, поскольку не все затраты системы подсчитаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте регулятора сообщалось, что СБП даст возможность физическим лицам переводить деньги по номеру мобильного телефона, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках.

Платежи через СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Кроме того, потребители смогут осуществлять платежи, используя современные средства коммуникаций — мессенджеры и социальные сети.