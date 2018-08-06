Москва, 6 августа, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Предложение Минэкономразвития учесть рост НДС в тарифах ЖКХ для того, чтобы финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает уже почти свершившимся фактом.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение чиновников об учёте в коммунальных тарифах размера увеличения НДС с 18 до 20 процентных пунктов, он, в частности, отметил:

«Рост коммунальных тарифов в ответ на увеличение НДС — это простое следствие, который может спрогнозировать любой житель. Во-первых, электроэнергия и вода содержит в цене 18% НДС. Поэтому рано или поздно ресурсовики потребуют компенсацию этих затрат. Другое дело, что при нашей экономической модели есть примеры «исковерканной» экономики — при формировании так называемых механизмов «перекрестного субсидирования».

Например, за электроэнергию есть тариф для промышленности, для малого бизнеса и граждан, причем ещё даже для домов с электроплитами и без. Поэтому, конечно, власть будет декларировать ограничение роста тарифов, но реально экономика есть экономика, и никто не будет работать в убыток. А люди это все оплатят».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ предложило участь в тарифах ЖКХ утверждённый ранее двухпроцентный рост НДС. При этом отмечается, что такая мера необходима, дабы уберечь поставщиков ресурсов от прямых убытков.