Экономика есть экономика: почему учтут НДС в тарифах на услуги ЖКХ
Москва, 6 августа, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Предложение Минэкономразвития учесть рост НДС в тарифах ЖКХ для того, чтобы финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает уже почти свершившимся фактом.
Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение чиновников об учёте в коммунальных тарифах размера увеличения НДС с 18 до 20 процентных пунктов, он, в частности, отметил:
«Рост коммунальных тарифов в ответ на увеличение НДС — это простое следствие, который может спрогнозировать любой житель. Во-первых, электроэнергия и вода содержит в цене 18% НДС. Поэтому рано или поздно ресурсовики потребуют компенсацию этих затрат. Другое дело, что при нашей экономической модели есть примеры «исковерканной» экономики — при формировании так называемых механизмов «перекрестного субсидирования».
Например, за электроэнергию есть тариф для промышленности, для малого бизнеса и граждан, причем ещё даже для домов с электроплитами и без. Поэтому, конечно, власть будет декларировать ограничение роста тарифов, но реально экономика есть экономика, и никто не будет работать в убыток. А люди это все оплатят».
Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ предложило участь в тарифах ЖКХ утверждённый ранее двухпроцентный рост НДС. При этом отмечается, что такая мера необходима, дабы уберечь поставщиков ресурсов от прямых убытков.