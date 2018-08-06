Краснотурьинск, Свердловская область, 6 августа, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Свердловской области закрыт ещё один детский летний лагерь. На 90 суток приостановлена деятельность лагеря в Краснотурьинске, сообщает областное управление ФССП.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения. В лагере работали граждане, не прошедшие медосмотра, а питание детей не было налажено.

Работа приостановлена на 90 суток. Фактически лагерь в 2018 году работать уже не будет.

Напомним, ранее в нескольких территориях региона тоже были закрыты детские лагеря.