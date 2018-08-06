Москва, 6 августа, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Мировой зерновой рынок лихорадит: рекордная жара, которую переживают многие регионы этим летом, уже начала сказываться на урожае и цене пшеницы. Буквально за одну неделю котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже скакнула со 173,3 доллара за тонну до 182 долларов, а стоимость французской пшеницы FranceGrade подорожала на 8 долларов (до 224).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По данным Международного зернового совета, на которые ссылается «Коммерсант», в июле и без того низкий прогноз по сбору зерновых (около 2,077 млрд тонн) был снижен до 2,059 млрд тонн. Непростая ситуация и в России.

По оценке Минсельхоза РФ, потери урожая зерна в текущем году в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 миллионов тонн. Валовый сбор зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том числе пшеницы — 64,4 миллиона. Но в отличие от мировых цен стоимость пшеницы на российском зерновом рынке меняется разнонаправлено. К примеру, в Сибири цена пшеницы, как и в прошлом году, едва превышает 7 тыс. руб. за тонну, тогда как в Ростовской области тот же третий класс покупают выше 10 тыс. руб. за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в России был собран рекордный урожай зерновых (135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы), но его цена сократилась почти вдвое. К примеру, если в 2016 году за тонну пшеницы 3 класса сибирским аграриям платили 11−12,5 тыс. рублей, то в 2017 году — вполовину меньше. Поэтому поможет ли засуха в Европе и Крыму компенсировать сибирским крестьянам финансовые потери, понесённые на прошлогоднем падении рынка зерновых, ещё большой вопрос.