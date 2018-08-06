Пекин, 6 августа, 2018, 06:47 — ИА Регнум. Суды по всему Китаю приняли около 12,3 млн новых дел на рассмотрение за первую половину текущего года, сообщили в Верховном народном суде (ВНС) Китая, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Court.gov.cn Эмблема Верховного народного суда КНР

30 июня по всему Китаю действовало 124 тыс. судей, которые приняли на рассмотрение около 100 дел с начала 2018 года. Количество дел на одного судью в Пекине, Чунцине и провинции Чжэцзян в среднем превысило 150. Суды по всей стране закрыли 9,53 млн дел за первое полугодие, что на 4,41% больше, чем за тот же период 2017 года.

Шесть окружных судов ВНС по Шэньчжэню, Шэньяну, Нанкину, Чжэнчжоу, Чунцину и Сианю приняли на рассмотрение 7873 новых дел за шесть месяцев или 68,5% всех новых дел ВНС. За тот же период окружные суды закрыли 6140 дел или 69% всех закрытых ВНС дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае начал действовать второй в стране Международный арбитражный суд. Он расположен на острове Санья, который стараниями Компартии Китая в настоящее время превращается в зону свободной торговли.