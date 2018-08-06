Фучжоу, Китай, 6 августа, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Водопровод, соединяющий материковую прибрежную китайскую провинцию Фуцзянь с островами, относящимися к Тайваню, был запущен в эксплуатацию, поставляя воду из реки Цзиньцзян в засушливые районы островов Цзиньмыньцюньдао в западной части Тайваньсого пролива, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

Источником воды для проекта диверсификации является второе по величине в провинции Фуцзянь озеро Лунху в городе Цзиньцзян. Водопровод длиной 28 км сможет обеспечить Цзиньмыньцюньдао 34 тыс. кубометров воды на ежедневной основе. Инвестиции в проект составили в общей сложности 388 млн юаней (около $57 млн) при установленной цене на воду в районе 9,86 новых тайваньских долларов (около $0,33) за кубометр.

Как отметил губернатор провинции Фуцзянь Тан Дэнцзе, новый проект призван дать людям, проживающих по обе стороны Тайваньского пролива, надежду на мирное объединение и интеграцию.

Напомним, что в 1995 году администрация островов Цзиньмыньцюньдао выступила с предложением о диверсификации воды из Фуцзяня. В июне 2013 года по этому вопросу было достигнуто двустороннее согласие властей КНР и Тайваня с последующим началом осуществления проекта.