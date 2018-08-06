Гонконг, Китай, 6 августа, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Полиция провинции Гуандун передала троих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина гонконгским коллегам, сообщает агентство Синьхуа.

Dave Conner Автомобиль гонконгской полиции

Трое подозреваемых гонконгцев предположительно принимали участие в ограблении ювелирной лавки и магазина часов в районе Чисачёй Гонконга 1 июля 2018 года. Тогда было украдено 32 единицы дорогих часов и шесть браслетов на общую сумму 23 млн гонконгских долларов ($2,9 млн).

Злоумышленники затем сбежали через границу, прежде чем их поймала полиция Шэньчжэня, вместе с еще двумя подозреваемыми жителями китайского материка. Полиция изъяла 12 единиц часов и 1,74 млн гонконгских долларов наличными. Передача подозреваемых состоялась вечером по местному времени 4 августа. Полиция Гонконга, в свою очередь, задержала еще восьмерых подозреваемых.

Напомним, что за 2018 год полиция китайского материка передала своим гонконгским коллегам восьмерых подозреваемых, включая четверых, связанных с умышленным нанесением вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть, а также наркоторговлей.