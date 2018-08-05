Москва, 5 августа, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Пять самых красивых автомаршрутов в России назвали эксперты сервиса путешествий и туризма Tvil.ru 3 августа.

Игорь326 Над Каповой пещерой

Самым красивым эксперты называют маршрут Уфа — Белорецк — Абзаково. Трасса здесь сложна для водителей: она включает повороты на 180 градусов и многочисленные ухабы. Но зато на маршруте можно полюбоваться горной рекой Инзер, здесь находятся горнолыжные курорты Банное и Абзаково, карстовая пещера Шульган-Таш, а также есть возможность восхождения на гору Иремель.

Второе место в рейтинге отдано Чуйскому тракту. Он проходит от границы с Монголией через Горный Алтай до Бийска. Автопутешественникам здесь рекомендуют посетить музей тракта в самом Бийске, питомник с зубрами на 510 километре трассы, осмотреть наскальные рисунки на горе Адыр-Кан.

Третьим в списке стал маршрут Олонец — Сортавала по берегу Ладожского озера. Здесь на восточном побережье множество песчаных пляжей, а самый зрелищный участок дороги проходит вдоль шхер и фьордов.

На четвертом месте — отрезок трассы Черкесск — Домбай. Это классическая горная дорога с перевалами, крутыми поворотами и лесом на склонах гор. Эксперты отмечают, что по бывшему Военно-Сухумскому шоссе можно добраться до Форелевого озера.

И замыкает рейтинг маршрут Лидога — Ванино в Хабаровском крае. Трасса здесь не завершена, поэтому автопутешественникам придется основательно подготовиться к дороге. Трасса завораживает красотой нетронутой дикой природы.

Следует отметить, что по каждому из названных автомаршрутов путешествовать рекомендуется в строго определенное время года.