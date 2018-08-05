Анкара, 5 августа, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Бойкот международного песенного конкурса «Евровидение» продолжит Турция, сообщила 4 августа газета Hurriyet Daily News.

eurovisionary.com Кончита Вурст

Основной причиной бойкота конкурса Турцией стало участие в нём в 2014 году Томаса Нейфирта, который выступал в образе бородатой женщины под именем Кончиты Вурст.

Генеральный директор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Ерен заявил, что общественное телевидение не может показывать в девять вечера, когда возле телеэкрана ещё могут находиться дети, «какого-то австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он одновременно является и мужчиной и женщиной».

Кроме того, представитель Турции заявил, что в стране не согласны и с системой голосования, существующей сейчас на конкурсе.

Стоит отметить, что Турция бойкотирует конкурс с 2013 года. В этом году в Анкаре особо отметили возросшую политизированность конкурса, а также заявили, что если в конкурс будет проведен в Иерусалиме, столице Израиля, страны-победительницы конкурса, то это может усилить религиозную напряженность в регионе.