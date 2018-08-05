Гидрометцентр: В Москве 5 августа возможны дожди с грозами
Москва, 5 августа, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, в Москве ожидается тёплая и ветреная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Туча надвигается
В столице ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны дожди с грозами.
Воздух в Москве днём прогреется до +27−29 градусов. Ночью температура опустится до +17 градусов.
Ветер в столичном регионе западный. Его скорость будет достигать 10 м/с с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление в пределах нормы — 743 мм ртутного столба.