Богота, 5 августа, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Колумбии отвергло обвинение со стороны властей Венесуэлы в причастности к организации покушения на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице МИД Колумбии в сети микроблогов Twitter.

Justin Sovich Флаг Колумбии у крепости Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас. Колумбия

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что к покушению на его жизнь причастны правые силы Венесуэлы и Колумбии во главе с колумбийским президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

В ответ МИД Колмубии заявил, что официальная Богота отвергает обвинения со стороны Мадуро.

«Заявления об ответственности колумбийского президента за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы абсурдны и лишены всяких оснований», — сказано в заявлении МИД Колумбии.

Было ли само покушение до сих пор точно не известно.