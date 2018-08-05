Бразилиа, 5 августа, 2018, 04:54 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Арена Коринтианс» был разыгран матч рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А между коллективами «Коринтианс» и «Атлетико Паранансе». Противостояние завершилось безрезультативной ничьей 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщик

Статистика матча («Коринтианс"/"Атлетико Паранансе «)

Удары 7/6

Удары в створ 5/5

Владение 48%/52%

Фолы 8/12

Набрав 26 очков после 17-ти туров «Коринтианс» укрепился на 7-й строчке. «Атлетико Паранаэнсе» с 14-ю баллами остался на 18-м месте в турнирной таблице лиги.

Составы на матч:

«Коринтианс»: Рамос, Бусс, Лео, Карлос, Энрике, Жадсон, Клайсон, Дуглас, Виктор, Ромеро, Тьягуиньо.

«Атлетико Паранансе «: Сантос, Жонатан, Лоди, Андре, Марсиньо, Перейра, Гонсале, Виллингтон, Виега, Пабло, Марсело.

Главный арбитр матча: Периклес Бассолс Пегадо Кортез.

Предупреждения: Энрике — 59, Вандерсон — 68, Рамос — 85, Пабло — 88.