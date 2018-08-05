«Коринтианс» и «Атлетико Паранаэнсе» расписали мировую
Бразилиа, 5 августа, 2018, 04:54 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Арена Коринтианс» был разыгран матч рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А между коллективами «Коринтианс» и «Атлетико Паранансе». Противостояние завершилось безрезультативной ничьей 0:0.
Статистика матча («Коринтианс"/"Атлетико Паранансе «)
Удары 7/6
Удары в створ 5/5
Владение 48%/52%
Фолы 8/12
Набрав 26 очков после 17-ти туров «Коринтианс» укрепился на 7-й строчке. «Атлетико Паранаэнсе» с 14-ю баллами остался на 18-м месте в турнирной таблице лиги.
Составы на матч:
«Коринтианс»: Рамос, Бусс, Лео, Карлос, Энрике, Жадсон, Клайсон, Дуглас, Виктор, Ромеро, Тьягуиньо.
«Атлетико Паранансе «: Сантос, Жонатан, Лоди, Андре, Марсиньо, Перейра, Гонсале, Виллингтон, Виега, Пабло, Марсело.
Главный арбитр матча: Периклес Бассолс Пегадо Кортез.
Предупреждения: Энрике — 59, Вандерсон — 68, Рамос — 85, Пабло — 88.