Каракас, 5 августа, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Попытка покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро предпринята в Каракасе, сообщает Reuters.

(сс) Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

Инцидент произошел в день празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. Мадуро выступал с речью перед гвардейцами. Церемония транслировалась на всю страну, но внезапно передача прервалась.

Президент Боливарианской республики не пострадал. Предположительно, Мадуро пытались убить, используя беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой.

Напомним, существует версия, что предыдущий президент Венесуэлы Уго Чавес, который, согласно заключению врачей, умер от онкологического заболевания, был на самом деле отравлен или целенаправленно заражен.